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ABD'de endeksler düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

ABD'de endeksler düşüşle açıldı
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New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azalışla 25.800,35 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 2.854,35 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 7.747,66 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, devam eden ticaret savaşlarının pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu aktardı.

Kaynak: AA