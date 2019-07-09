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ABD'de endeksler düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

ABD'de endeksler düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 azalışla 26.682,61 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 2.964,11 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 8.062,62 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, piyasaların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına yönelik ipuçları aradığını belirterek, yatırımcıların yarın konuşması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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