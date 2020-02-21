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ABD'de endeksler düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

ABD'de endeksler düşüşle açıldı
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New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalışla 29.146,53 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 3.357,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.708,01 puandan işlem gördü.

Analistler, Çin'den yayılan koronavirüs salgınının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağına ilişkin endişelerin, artan vaka sayısıyla tırmanışa geçtiğini ve endekslerin düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

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