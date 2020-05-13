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ABD'de endeksler düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

ABD'de endeksler düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,1 azalışla 23.702,16 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.864,51 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 düşüşle 9.006,05 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.

Powell, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin olduğunu belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla ilave önlemlerin gerekebileceğinin sinyalini verdi. Negatif faiz tartışmalarına da değinen Powell, Fed'in şu an için bunu düşünmediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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