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ABD'de endeksler düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

ABD'de endeksler düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 24.474,12 puandan işlem gördü. 

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 2.945,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.280,60 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve son dönemde yeniden alevlenen ABD ve Çin arasındaki gerilimin piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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