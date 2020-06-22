ABD'de endeksler düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 25.763,60 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,33 düşüşle 3.087,85 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kayıpla 9.941,71 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD'de ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde COVID-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini açıklandı.
Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette COVID-19 vaka sayısının arttığı kaydedildi.
Kaynak: AA