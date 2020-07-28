ABD'de endeksler düşüşle kapandı

28 Temmuz 2020

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 26.379,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kayıpla 3.218,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalışla 10.402,09 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, COVID-19 salgınının neden olduğu belirsizlik ve salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında devam eden görüşmeler etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyduğu kredi programlarının süresini de 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

Ayrıca ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine geriledi. Mayıs ve haziranda kaydettiği yükselişin ardından temmuzda yeniden düşüşe geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 94,5 değerini alması yönündeydi.

Analistler, piyasaların, Fed'in çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları takip ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA