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ABD'de endeksler düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

ABD'de endeksler düşüşle kapandı
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Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,84 azalışla 27.147,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 kayıpla 3.282,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 azalışla 10.778,80 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, koronavirüs vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik, salgınla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin yanıtsız kalması etkili oldu.

Ayrıca, dünyanın önde gelen bankalarına yönelik kuşkulu işlemlere dair haber akışı da piyasaları olumsuz etkiledi.

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