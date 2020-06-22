ABD'de endeksler pozitif kapandı
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artışla 26.023,45 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 3.117,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükselişle 10.056,48 puana çıktı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 26.023,45 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 3.117,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükselişle 10.056,48 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin değer kazanmasıyla pozitif bir seyir izledi.
Kaynak: AA