ABD'de endeksler rekorlarla kapandı

19 Ağustos 2020

New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü rekor seviyelerde tamamlarken, Dow Jones endeksi değer kaybetti.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalışla 27.778,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 3.389,37 puana yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Böylece endeks, COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığı kayıpları geri kazandı.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 kazançla 11.210,84 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ile ikinci çeyreğe ait şirket bilançoları, Amerikan piyasasındaki pozitif havayı destekledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

ABD'li perakende devlerinden Walmart ile inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un ikinci çeyrek bilançoları da beklenenden iyi geldi.

Walmart'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki mağaza satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,3, elektronik ticaret satışları ise yüzde 97 arttı. Şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 137,7 milyar dolara ulaştı.

Home Depot'un da ikinci çeyrekteki net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 38,1 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA