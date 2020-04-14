ABD'de endeksler sert yükselişle kapandı
New York borsasında endeksler günü yükselişle tamamladı.
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ekonominin mayıs ayında yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler, piyasalarda iyimserliğin artmasında etkili oldu.
Kaynak: AA