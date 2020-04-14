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ABD'de endeksler sert yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler günü yükselişle tamamladı.

ABD'de endeksler sert yükselişle kapandı
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New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ekonominin mayıs ayında yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler, piyasalarda iyimserliğin artmasında etkili oldu.

Kaynak: AA

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