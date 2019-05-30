ABD'de endeksler yükselişle açıldı
New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 25.163,42 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.790,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.574,19 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin hafiflemesiyle pay piyasalarında yükselişlerin görüldüğünü belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre ABD'de 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 3,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Kaynak: AA