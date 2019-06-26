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ABD'de endeksler yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

ABD'de endeksler yükselişle açıldı
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New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 26.624,44 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kazançla 2.927,44 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kazancıyla 7.935,49 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve İran arasındaki gerilim ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalara karşın ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin ile anlaşmaya yakın olunduğuna dair açıklamalarının New York borsası için pozitif bir etki oluşturduğunu belirtti

Kaynak: AA

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