ABD'de endeksler yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artışla 27.321,69 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 3.004,69 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 8.241,34 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminin 50 baz puan olacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtti.
Kaynak: AA