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ABD'de endeksler yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

ABD'de endeksler yükselişle kapandı
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Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 23.537,68 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 2.799,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 yükselişle 8.532,36 puana çıktı.

Kaynak: AA

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