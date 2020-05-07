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ABD'de endeksler yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

ABD'de endeksler yükselişle kapandı
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,9 artışla 23.875,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 artarak, 2.881,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 8.979,66 puana çıktı.

Kaynak: AA

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