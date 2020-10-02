ABD'de endeksler yükselişle kapandı

02 Ekim 2020

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 27.682,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 kayıpla 3.348,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 azalışla 11.075,02 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması etkili oldu.

Analistler, Trump'ın COVID-19'a yakalanmasının yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliği daha da artırdığına dikkati çekti.

COVID-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın COVID-19'a yakalanmasının teşvik paketine ilişkin görüşmelerin "dinamiklerini" değiştireceğini söyledi. Pelosi, teşvik paketine ilişkin görüşmelerde "orta yolun" bulunacağına inandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artış gösterdi ancak beklentilerin altında bir seyir izledi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

Analistler, tarım dışı istihdama ilişkin son verilerin iş gücü piyasasında beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Ülkede fabrika siparişleri de ağustosta yüzde 0,7 artışla 470,1 milyar dolara çıktı, ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA