ABD'de enflasyon beklentilere paralel geldi
ABD'de ağustos yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4 ve manşet enflasyon yüzde 5.3 arttı.
ABD'de ağustosta aylık enflasyon piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Manşet enflasyon aylık yüzde 0.3 arttı. Çekirdek enflasyonda ise aylık yüzde 0.1 artış yaşandı. Manşet enflasyonda aylık yüzde 0.4 artış beklenirken, çekirdek enflasyonun yüzde 0.3 artacağı tahmin ediliyordu.
ABD'de ağustos ayında yıllık olarak çekirdek enflasyon yüzde 4 ve manşet enflasyon yüzde 5.3 oldu.
Ekonomistler çekirdek enflasyonun yüzde 4.3'ten yüzde 4.2'ye gerilemesini beklerken, manşet enflasyonun yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e ineceği öngörülüyordu.
Piyasaların ilk tepkisi
ABD borsasının ana endeksleri, ABD'de çekirdek tüketici fiyatlarının altı ayın en yavaş artışını kaydetmesiyle yükseldi. TSİ 15:54 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.33, S&P 500 endeksi vadeli kontratları 0.36 artıda yer aldı. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %0.36 artıda seyretti. Veriden önce ABD borsası vadeli kontratları hafif ekside işlem görüyordu.
Enflasyon verilerinin ardından dolar endeksi yüzde 0,16 düşüle 92,474'e geriledi.
Veri öncesi; 1.1810 seviyesinde yer alan Euro/Dolar 1.1841 seviyesine kadar yükseldi.
1.784 seviyesindeki spot altın ise enflasyon sonrası 1.791 dolar seviyesinde.
Yurtiçinde ise gün içi en yüksek 8,47 seviyelerini gören dolar/TL, ABD enflasyonu sonrası 8,4350 seviyelerinde.
Gün içerisinde 10 liranın üzerini test eden Euro, veri sonrası 9,9930 seviyesinde.
Borsa İstanbul artı bölgede yatay seyrini sürdürüyor; 1.442 puanda.