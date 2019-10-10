ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) Eylül ayında yıllık yüzde 1,7 arttı. Beklentiler yüzde 1,8 artış olacağı şeklindeydi.

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-
 ABD'de tüketici fiyatlarında(TÜFE) Eylül'de değişiklik  yaşanmadı. Analistlerin beklentisi enflasyonun %0,1 artacağı yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre,  tüketici fiyatları yıllık yüzde 1,7 arttı. Beklenti yüzde 1,8 artış  olacağı şeklindeydi.
Çekirdek enflasyon değişmedi
Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç TÜFE değişmezken, yıllık yüzde 2,4 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,2 ve yüzde 2,4 artış olacağı yönündeydi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap