ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı
ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) Eylül ayında yıllık yüzde 1,7 arttı. Beklentiler yüzde 1,8 artış olacağı şeklindeydi.
ABD'de tüketici fiyatlarında(TÜFE) Eylül'de değişiklik yaşanmadı. Analistlerin beklentisi enflasyonun %0,1 artacağı yönündeydi.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları yıllık yüzde 1,7 arttı. Beklenti yüzde 1,8 artış olacağı şeklindeydi.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları yıllık yüzde 1,7 arttı. Beklenti yüzde 1,8 artış olacağı şeklindeydi.
Çekirdek enflasyon değişmedi
Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç TÜFE değişmezken, yıllık yüzde 2,4 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,2 ve yüzde 2,4 artış olacağı yönündeydi.