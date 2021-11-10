ABD'de enflasyon beklentiyi aştı

ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında petrol ve gıda fiyatlarındaki artışla 1990 yılından bu yana en büyük artışını kaydederek bir önceki aya göre yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​.

ABD Çalışma Bakanlığı Eylül ayında TÜFE'yi yüzde 0.4 seviyesinde açıklamıştı.​

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Eylül ayında yüzde 0.2 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 5.4 artmıştı. Çekirdek enflasyon Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde 4 seviyesinde açıklanmıştı.