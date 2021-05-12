ABD'de enflasyon sürprizi sonrası dolar/TL 8,40 sınırına dayandı

Yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı arefesi nedeniyle yarım gün işlem yapıldı. Yurt dışında ABD enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde artış piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Hafta başından bu yana 8,25-8,30 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,30'un hemen üzerinde güne başlamıştı. Günün ikinci bölümünde ABD enflasyonunda beklentilerin çok üzerinde gelen rakamlar döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler yaşanmasına neden oldu. Dolar/TL 8,39'a kadar çıkarken euro/TL ise 10,13'ü aştı.

Küresel piyasalarda dolar güç kazandı

ABD'den gelen enflasyon verisiyle birlikte ABD Doları da küresel piyasalarda güç kazanırken ABD Dolar Endeksi, 90,22 seviyesinden 90,40'ın üzerine tırmandı.