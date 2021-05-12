ABD'de enflasyon sürprizi sonrası dolar/TL 8,40 sınırına dayandı
Arefe günü nedeniyle yurt içinde piyasalarda yarım gün mesai yapılırken dolar/TL, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde artması sonrasında ani bir yükselişle 8,39'a kadar tırmandı. Dolar/TL, güne 8,30'un hemen üzerinde başlamıştı. Euro/TL ise 10,13'lerde değerleniyor.
Yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı arefesi nedeniyle yarım gün işlem yapıldı. Yurt dışında ABD enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde artış piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
Hafta başından bu yana 8,25-8,30 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,30'un hemen üzerinde güne başlamıştı. Günün ikinci bölümünde ABD enflasyonunda beklentilerin çok üzerinde gelen rakamlar döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler yaşanmasına neden oldu. Dolar/TL 8,39'a kadar çıkarken euro/TL ise 10,13'ü aştı.
Küresel piyasalarda dolar güç kazandı
ABD'den gelen enflasyon verisiyle birlikte ABD Doları da küresel piyasalarda güç kazanırken ABD Dolar Endeksi, 90,22 seviyesinden 90,40'ın üzerine tırmandı.