ABD'de enflasyon yine yukarı yönlü sürpriz yaptı

ABD'de, para politikasını etkileme gücü nedeniyle piyasaların merakla beklediği ocak ayı enflasyon verisi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklentiler enflasyonun yüzde 7,3 civarında geleceği yönündeydi.

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Enerji ve gıda fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek TÜFE’de bile artış beklentilerin üzerinde yüzde 0,6 oldu ve yıllık çekirdek TÜFE yüzde 6’ya ulaştı.



Fed’in politikalarını doğrudan etkileyen enflasyonda her yukarı yönlü sürpriz piyasalara Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha da hızlı sıkılaşabileği mesajı veriyor. Bu da diğer gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankalarının üzerindeki sıkılaşma baskılarını artırıyor.

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası Fed'in martta 50 baz puan faiz artış beklentisi kuvvetlendi.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,99 ile 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede.