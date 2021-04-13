ABD'de federal bütçe açığı Mart ayında rekor kırdı. Başkan Biden'in 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi çerçevesinde Amerikalılara yapılan doğrudan ödemelerin de etkisi ile Mart ayında bütçe 660 milyar dolar açık verdi. 2020 Mart ayında bütçe açığı 119 milyar dolar seviyesindeydi.



1 Ekim 2020'de başlayan 2021 mali yılının ilk 6 ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemindeki 743 milyar dolardan 1 trilyon 706 milyar dolara çıktı.

Mart ayında bütçe gelirleri 268 milyar dolar olurken, harcamalar ise 927 milyar dolara ulaştı. Bu ay Amerikalılara koronavirüs krizi nedeniyle yapılan doğrudan ödeme miiktarı 339 milyar dolar oldu.

Mali yılın ilk 6 ayında bütçea gelirleri 1 trilyon 704 milyar dolar olurken, harcamalar ise 3 trilyon 410 milyar dolar oldu. Harcamalar içinde Amerikalılara doğrudan ödemelerin payı 487 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.