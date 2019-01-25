ABD'de hükümeti açma çabaları sonuçsuz kaldı

25 Ocak 2019

ABD Senatosunda Cumhuriyetçiler ve Demokratların gündeme getirdiği iki ayrı yasa tasarısı oylandı. 100 sandalyenin bulunduğu Senatoda en az 60 oya ihtiyacı olan iki tasarı da yeterli oya ulaşamadığı için reddedildi.

Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe talebini içeren tasarı 47'ye karşı 50 oyla reddedildi.

Bu oylamanın ardından bu kez Demokratlar tarafından sunulan ve federal daireleri geçici süreyle yeniden açarak Beyaz Saray ve Kongreye sınır güvenliği pazarlığında zaman tanıyan tasarı ise 52 "evet" oyuna rağmen kabul edilmedi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde elde edilen sonuçlara göre Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 47 sandalyesi bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yeni teklif

Öte yandan, Beyaz Saray Meksika sınırına inşa edilmesi istenen duvar konusunda Demokratlarla anlaşma sağlanamaması sebebiyle 34 gündür kapalı olan hükümetin açılması için yeni bir teklif sundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın duvarın inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların tamamı olmasa da "yüksek bir miktarda ödeme" yapılması koşuluyla anlaşmaya varabileceğini belirtti.

Hükümetin kapanması ne demek?

ABD'de bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu, federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısı 2 milyon civarında.

Kaynak: AA