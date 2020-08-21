ABD'de imalat PMI 19 ayın en yüksek seviyesinde

21 Ağustos 2020

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 53,6 değerine yükseldi.

Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, bu dönemde ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz itibarıyla imalat sektöründe görülen genişlemenin sürdüğüne işaret etti.

Beklentinin üzerinde bir artış gösteren verinin, ağustosta 51,9 değerini alması tahmin ediliyordu.

Endeks, temmuz ayında 50,9 değerinde gerçekleşmişti.

Hizmet sektörü endeksi beklentiyi aştı

Hizmet sektörü PMI da ağustosta bir önceki aya göre 4,8 puan artışla 54,8'e yükseldi. Son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 51 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, temmuzda ise 50 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 4,4 puan artarak 54,7 oldu. Bileşik PMI, temmuzda 50,3 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, ağustos verilerinin özel sektör genelinde iş koşullarının daha da iyileştiğine işaret ettiğini belirtti.

Jones, özellikle hizmet sektöründeki satışların artmasının 5 aylık düşüşün ardından memnuniyetle karşılandığını aktardı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.