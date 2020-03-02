ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

02 Mart 2020

ABD'de inşaat harcamaları, bu yılın ilk ayında yüzde 1,8 artarak 1,37 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 1,37 milyar dolara ulaştı.

Bu ayda Şubat 2018'den bu yana en yüksek artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları ocakta yıllık bazda da yüzde 6,8 artış kaydetti.

Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında, kamu inşaat projelerindeki artış etkili oldu. Kamu inşaat harcamaları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 345,5 milyar dolar oldu.

Konut inşaatı gibi özel inşaat harcamaları ise ocakta aylık yüzde 1,5 arttı ve 1,02 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2019 dönemine ait inşaat harcamalarındaki artış, yüzde 0,2, bu dönemde yapılan harcamalar ise 1,35 milyar dolar olarak revize edildi.

İmalat PMI geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünce (ISM) hazırlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkili olmasıyla 50,1 değerine geriledi.

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksini (PMI) açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI şubatta 50,1 değerine düştü. Ocak ayında 50,9 seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 50,5 değerini alması yönündeydi.

Beklentinin altında kalan endeksteki düşüşte, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgını etkili oldu.

Bu ayda, üretim endeksi aylık 4 baz puan azalışla 50,3 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,2 baz puan azalarak 49,8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,3 baz puan artarak 46,9 değerini aldı.

Söz konusu ayda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 14'ü büyüme kaydetti. Şubatta daralan sektörler ise petrol ve kömür ürünleri, ulaşım araçları ile mineraller oldu.

Öte yandan, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin imalat sanayi PMI ise 50,8'den 50,7 değerine revize edildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: AA