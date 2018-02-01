ABD'de ISM imalat sanayi endeksi yıla düşüşle başladı
ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 59,1 oldu
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, bu yılın ocak ayında 59,1’e geriledi.
ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 59,1 oldu. Yıla düşüşle başlayan endekse ilişkin beklenti ise 58,6’ya gerileyeceği yönündeydi.
Beklentinin üstünde gerçekleşen endekse yönelik raporda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 14'ünün ocakta genişlemeye devam ettiği belirtildi.
Diğer taraftan, Yeni Siparişler Endeksinin bir önceki aya kıyasla 2 puan azalarak 65,4’e ve Üretim Endeksinin 0,7 puan gerileyerek 64,5’e indiği bildirildi.
ISM verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.
Analistler, sanayi sektörünün geçen yıl büyük iyileşme kaydettiğine işaret ederken, güçlenmenin ocakta hız kesmesine rağmen bu yılda süreceğini öngörüyor.
Kaynak: AA