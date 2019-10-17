ABD'de işsizlik başvuruları 4 bin arttı

17 Ekim 2019

Piyasalarda günün veri gündeminin en önemli maddelerinden olan ABD haftalık işsizlik başvurusu rakamları açıklandı. Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 4 bin artışla 214 bin oldu. iyasalarda beklenti başvuruların 5 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.

Böylece, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 214 bin 750'ye yükseldi. Geçen haftanın başvuruları ise revize edilmedi ve 210 binde bırakıldı.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 10 bin düşüşle 1 milyon 679 bin oldu. İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 3 bin 500 artışla 1 milyon 669 bin 750 oldu.