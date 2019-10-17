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ABD'de işsizlik başvuruları 4 bin arttı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 4 bin artışla 214 bin oldu.

ABD'de işsizlik başvuruları 4 bin arttı
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Piyasalarda günün veri gündeminin en önemli maddelerinden olan ABD haftalık işsizlik başvurusu rakamları açıklandı. Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 4 bin artışla 214 bin oldu. iyasalarda beklenti başvuruların 5 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.

Böylece, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 214 bin 750'ye yükseldi.  Geçen haftanın başvuruları ise revize edilmedi ve 210 binde bırakıldı.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 10 bin düşüşle 1 milyon 679 bin oldu. İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 3 bin 500 artışla 1 milyon 669 bin 750 oldu.

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