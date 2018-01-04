ABD'de işsizlik başvuruları beklentileri aştı

04 Ocak 2018

ABD'de 30 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 250 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla (247 bin) 3 bin kişi artarak 250 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 248 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi artarak 241 bin 750 kişiye, süregelen işsizlik başvurularının ise 37 bin kişi azalarak 1 milyon 914 bine gerilediği gösterdi.

Ülkede bu sabah açıklanan diğer verilere göre, özel sektör istihdamı aralıkta 250 bin artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

Kaynak: AA