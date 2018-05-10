ABD'de işsizlik başvuruları değişmedi
Ülkede 5 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 211 bin oldu.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta değişmeyerek 211 bin seviyesinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 5 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 211 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 219 bin düzeyindeydi.
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 5 bin 500 kişi azalarak 216 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının 30 bin kişi artarak 1 milyon 790 bine yükseldiği bildirildi.
Bir önceki haftaya dair süregelen işsizlik başvuruları 1 milyon 756 binden 1 milyon 760 bine revize edildi.
Kaynak: AA