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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 5 bin artışla 218 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 3 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 26 Ekim haftasında 218 bine yükseldi. Beklenti 215 bin idi. Önceki haftanın verisi 212 binden 213 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 500 düşüşle 214 bin 750 olurken, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 7 bin artışla 1 milyon 690 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 8 bin 750 artışla 1 milyon 686 bin 250 olarak gerçekleşti.

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