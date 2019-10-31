ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 5 bin artışla 218 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 3 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 26 Ekim haftasında 218 bine yükseldi. Beklenti 215 bin idi. Önceki haftanın verisi 212 binden 213 bine revize edildi.
4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 500 düşüşle 214 bin 750 olurken, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 7 bin artışla 1 milyon 690 bin oldu.
İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 8 bin 750 artışla 1 milyon 686 bin 250 olarak gerçekleşti.