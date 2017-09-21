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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23 bin kişi azalarak 259 bine geriledi. Analist beklentileri kasırga felaketlerinin de etkisiyle 310 bin olarak gerçekleşmesiydi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
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ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik maaşı başvuruları 9 Eylül'de sona eren haftada 23 bin azalma kaydederek 259 bine indi. Piyasada beklentiler başvuruların 310 bin olarak gerçekleşeceği yönündeydi. Bu beklentiler kasırga felaketlerinin işsizlik maaşına başvuruları etkilemesini öngörüyordu. 

Öte yandan işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 

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