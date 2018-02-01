ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

01 Şubat 2018

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 27 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 230 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 235 bin düzeyindeydi.

Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı 233 binden 231 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 5 bin kişi azalarak 234 bin 500 kişiye gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 13 bin kişi artarak 1 milyon 953 bine çıktı.

Kaynak: AA