ABD'de istihdam güçlü artış kaydetti

06 Mart 2020

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 273 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörler, şubatta 273 bin kişiye istihdam sağladı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, 175 bin seviyesindeydi.

Bu dönemde beklentiyi geride bırakan istihdam artışında, sağlık hizmetleri ve sosyal destek, yemek, kamu, inşaat ile finans sektöründeki işe alımlar etkili oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin ocak ayı ve Aralık 2019 dönemine ait verilerde de revizyona gidildi. Buna göre, ocak ayında tarım dışı istihdam artışı 225 binden 273 bine, Aralık 2019 verisi ise 147 binden 184 bine yükseltildi. Söz konusu revizyonlarla, son 3 aylık ortalama istihdam artışı 243 bin olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı beklentinin altında

ABD'deki işsizlik oranı ise şubatta yüzde 3,5'e gerileyerek, beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkedeki işsiz sayısı bu ayda 5,8 milyon oldu.

Yılın ilk ayında yüzde 3,6 olarak kaydedilen işsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, şubatta da yüzde 3,6 olması yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, şubatta yıllık bazda yüzde 3 artarak 28,52 dolara ulaştı.

İş gücüne katılım oranı, şubatta değişim göstermeyerek yüzde 63,4 olurken, haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e yükseldi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkedeki istihdam piyasasının gücünü koruduğunu ancak salgının etkilerinin gelecek aylarda yavaşlamaya neden olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA