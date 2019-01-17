ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor

17 Ocak 2019

ABD Merkez Bankası (Fed), işletmelerin her beceri seviyesinde işçi bulmakta zorlanmaları ve ücretlerde yükselmenin ılımlı olmasıyla istihdam piyasalarının sıkılaştığını söyledi.

Ülkedeki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik şekilde açıklanan "Bej Kitap" raporunda, çoğunluğu ılımlı ücret artışı bildiren 12 bölgenin tamamında istihdam piyasalarının daraldığı ifade edildi.

Bölgelerin çoğu, küçük ile ılımlı arasında değişen fiyat artışları bildirirken, bazıları yüksek gümrük vergilerinin maliyetleri artırdığını söylediler.

Fed, ekonomiye yönelik görünümün genel olarak olumlu olduğunu söyledi ancak birçok bölge artan finansal piyasa dalgalanması, kısa vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, enerji fiyatlarındaki düşüş ve artan ticari ve politik belirsizlik nedeniyle görüşü alınan işletmelerde iyimserliğin azaldığını belirtti.

Kapanmanın ekonomiye etkisi

ABD'de halen dördüncü haftasında olan, federal hükümetteki kısmi kapanmanın etkisinin, bu rapor için bilgi toplandığı dönemde ılımlı olduğu görüldü.

Sadece Chicago Fed bölgesi, hükümetin kapanmasıyla bağlantılı bir etkiden bahsetti. Chicago Fed, hükümet tarım raporlarının yavaş yayınlanması nedeniyle çiftçilerin ve başka grupların artan belirsizlikle karşı karşıya kaldığını belirti. Gümrük vergilerinden etkilenen çiftçilere yapılan ödemeler de kapanma nedeniyle aksadı.

Geçen ay yaptığı politika toplantısında faizleri artıran Fed, 2018'de faizleri dört kez yükseltmiş oldu. Ancak, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmadığına dair işaretler ile ticaret politikasına ve küresel büyümenin yavaşlamasına ilişkin kaygılar devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını artırma konusunda "sabırlı" bir yaklaşım izleyeceğini söyledi.

Şimdi ise, hükümetin kapanması büyümeyi daha da tehdit ediyor ve Fed bu ay içinde yapılacak politika toplantısı için hazırlanmaya başlarken, Fed'in pek çok politikacı yapıcısı aynı yaklaşımı benimsiyor.

Kaynak: Reuters