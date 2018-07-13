ABD'de ithalat fiyat endeksi 25 ayın en büyük düşüşünü gösterdi
Ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Son 3 ayın ilk ve son 25 ayın en büyük düşüşünü kaydeden endekse ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi.
ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,4 gerileyerek 2 seneyi aşkın sürecin en büyük düşüşünü kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Son 3 ayın ilk ve son 25 ayın en büyük düşüşünü kaydeden endekse ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi.
İthal doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileyen ithalat fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 4,3’te sabit kalarak yüzde 4,6 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.
Bu arada, nisan ayına dair ithalat fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,6’dan yüzde 0,9’a revize edildi.
İhracat fiyat endeksi beklentinin üzerinde arttı
Rapordaki veriler, ihracat fiyat endeksinin haziranda aylık bazda beklenti paralelinde yüzde 0,3 arttığını da ortaya koydu. Yıllık ihracat fiyat endeksi ise haziran itibarıyla yüzde 5,3’e yükseldi.
Söz konusu endeksin artmasında tarım harici ihraç ürünlerindeki fiyat artışı belirleyici oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı nedeniyle artan tarifelerin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini yükselteceğini öngörüyor.
Kaynak: AA