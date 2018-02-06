ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı beklentiyi karşılamadı

06 Şubat 2018

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın aralık ayında 5 milyon 811 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, Aralık 2017’de önceki aya kıyasla 167 bin azalarak 5 milyon 811 bin oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 5 milyon 960 bin seviyesindeydi.

Bu arada, Kasım 2017'ye ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 879 binden 5 milyon 978 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca aralıkta “İş Bırakma Oranının” yüzde 2,2’de sabit kaldığını gösterdi. Bu rakam, yılın son ayında 3,3 milyon kişinin işten ayrıldığına işaret etti.

Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Bu arada, son iki işlem gününde rekor seviyede değer kaybeden ABD borsaları, güne düşüşle başlamalarına karşın şu sıralar alış ağırlıklı seyrediyor.

Kaynak: AA