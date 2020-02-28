ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ocakta yükseldi

28 Şubat 2020

ABD'de kişisel gelirler, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler yılın ilk ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Geçen yıl aralık ayında yüzde 0,1 artış kaydeden veride ocak ayına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da ocakta aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.

Bu dönemde, kişisel gelirlerdeki artışa rağmen, ülkedeki kişisel tüketim harcamaları, piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş kaydetti. Aralık 2019'da yüzde 0,4 artan kişisel tüketim harcamalarının ocakta yüzde 0,3 artması bekleniyordu.

Çekirdek veri beklentileri karşılayamadı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,6 yükseldi, ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin piyasa beklentisi, ocakta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artması yönündeydi.

Analistler, kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin ocak ayı verilerinin, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi öncesi, ülke ekonomisinin ılımlı bir şekilde büyüdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA