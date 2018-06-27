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ABD'de mal ticareti açığı mayısta düştü

ABD’de mal dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 3,7'lik düşüş gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı mayısta düştü
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ABD’de mal dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,7 azalarak 64,8 milyar dolara geriledi.

Öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan veriye ilişkin beklenti 68,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Bu arada, nisan ayına ilişkin öncü dış ticaret açığı verisi 68,6 milyar dolardan 67,3 milyar dolara revize edildi.

Öncü toptan eşya stokları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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