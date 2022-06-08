ABD'de MBA endeksleri gerileri, faizler arttı

MBA'nın yayımladığı ve ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 7,1 düşüşle 208,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,6 düşüşle 709,5 puana geldi.

Mortgage faizleri 30 yıllık yüzde 5,40 (Önceki %5,33), 15 yıllık yüzde 4,62 (Önceki %4,59), 5 yıllık ARM faizi yüzde 4,51 (Önceki %4,46), 30 yıllık jumbo faizi yüzde 4,99 (Önceki %4,93) oldu.

Araştırmadan notlar şöyle;

- Mortgage piyasa endeksi haftalık bütün mortgage başvurularını kapsıyor. Bu başvurular içinde satın alma ya da refinansman amacıyla yapılan bütün geleneksel ve devlet kurumlarına başvurularla sabit ve değişken faizli mortgage kredileri yer alıyor.

- MBA satınalma endeksi, tek aile konutlarının satın alınması için yapılan bütün başvuruları kapsıyor. Endeks, amacına uygun olarak geleneksel ve kamu kredileri olmak üzere piyasadaki bütün ürünleri içeriyor. Endeks, var olan konut satışlarını gösteren güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor.

- MBA refinansman endeksi, var olan mortgage kredilerinden refinansman amacıyla kredi kurumlarına yapılan bütün başvuruları kapsıyor. Endeks, tüm refinansman amacıyla yapılan mortgage kredi faaliyetleri için iyi bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

- Araştırma 3 Haziran ile sona eren haftayı kapsıyor.