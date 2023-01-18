ABD'de mortgage başvuruları hızla artarken, faizler geriledi
ABD'de mortgage başvuruları 2023 yılına iyi başladı. Yılın ilk haftası görülen artışın ardından geçen hafta da hızlı bir yukarı hareket yaşandı.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 13 Ocak ile sona eren haftada yüzde 27,9 artışla 238,7 puana çıktı.
MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre satınalma endeksi yüzde 24,7 artışla 198,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 34,2 artışla 438,3 puana geldi.
Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6,42'den yüzde 6,23'e kadar indi. 30 yıllık kredilerde faiz oranında 4 haftalık ortalamada 11 baz puan gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre 259 baz puan artış görüldü.
15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 5,94'ten yüzde 5,58'e, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,37'den yüzde 5,31'ye, 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,09'dan yüzde 6,08'e indi.