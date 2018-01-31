ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 234 bin artarak beklentiyi aştı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü yılın ilk ayında 234 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 185 bin olarak belirlenmişti.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 58 bin, orta ölçeklilerin 91 bin ve büyük ölçekli firmaların 85 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı bildirildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 212 bininin hizmet, 22 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, aralık ayına ilişkin özel sektör artışı 250 binden 242 bine revize edildi.

Piyasalar, yaklaşık 600 bin işveren ve 20 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.

Analistler, ADP özel sektör verisi ile tarım dışı istihdam arasındaki korelasyon son dönemde zayıflamasına karşın aralıktaki güçlü performansın cuma açıklanacak resmi verilere yansımasının, Fed’in bu yılki faiz artış planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacağını belirtiyor.