ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

08 Ocak 2020

ABD'de özel sektör istihdamı 2019'un son ayında güçlü artış kaydetti ve istihdam piyasasının sağlıklı görünümünün sürdüğüne işaret etti. ADP ve Moody’s Analytics verilerine göre özel sektör istihdamı aralık ayında 202 bin arttı.

Beklenti 160 bindi. Küçük ölçekli şirketler 69 bin, orta ölçekli şirketler 88 bin, büyük ölçekli şirketler 45 bin istihdam sağladı. Kasım ayı verisi de 67 binden 124 bine yukarı yönde revize edildi.

Moody’s Analytics Kıdemli Ekonomisti Mark Zandi Aralık ayındaki güçlü artışa rağmen istihdam piyasasının 'ılımlı' kalmaya devam ettiğini belirtti.