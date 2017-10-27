ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında artış

27 Ekim 2017

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 1 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, 23-27 Ekim'i kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 737'ye yükseldi.

Böylece, ülkedeki sondaj kulesi sayısı üç hafta art arda düşüş kaydettikten sonra ilk defa haftalık artış gösterdi.

Öte yandan, ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta toparlanma görüldü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 1,1 milyon varil artışla 9,51 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, geçen hafta büyük toparlanma gösteren ABD'nin ham petrol üretiminin gelecek hafta da artış kaydedebileceğine işaret ederken, bunun petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı uygulayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

EIA'nın ekim ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,2 milyon, gelecek yıl 9,9 milyon varil olması öngörülüyor.

Kaynak: AA