ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında düşüş

22 Eylül 2017

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta yine geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 18-22 Eylül tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 744'e düştü.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 6 haftada 5 kez düşüş yaşandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek, yüzde 80 ile tarihi bir düşüş kaydetmişti.

Petrol üretimi 9,5 milyon varil sınırını geçti

Öte yandan, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta da yükselmeye devam etti ve analistlerin kritik sınır olarak gördüğü günlük ortalama 9,5 milyon varilin üzerine çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 157 bin varil artışla 9,51 milyon varile yükseldi.

EIA'nın eylül ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon, gelecek yıl 9,8 milyon varil olması öngörülüyor.

Petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta azalış olduğunun bildirilmesinin ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında artış görüldü.

Bugün, uluslararası alanda en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 56,91 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 50,77 dolara kadar yükseldi.

Kaynak: AA