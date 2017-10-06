ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında düşüş

06 Ekim 2017

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 2 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 2-6 Ekim'i kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 748'e düştü.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 5 haftada 4 kez düşüş yaşanmış oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek tarihi bir düşüş kaydetmişti.

Öte yandan, ABD'nin ham petrol üretimi ise geçen hafta yükselmeye devam etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 14 bin varil artışla 9,56 milyon varile ulaştı. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 4 hafta art arda yükselmiş oldu.

EIA'nın eylül ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon, gelecek yıl 9,8 milyon varil olması öngörülüyor.

Petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta azalış olduğunun bildirilmesinin ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli yükseliş görüldü.

Uluslararası alanda en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 55,90 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da 49,44 dolara kadar yükseldi.

Kaynak: AA