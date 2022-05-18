ABD'de petrol stoklarında artış bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette, DoE petrol stoklarının 1,4 milyon varil artacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 8,5 milyon varil yukarı gelmişti.

API dün akşam petrol stokların 2,4 milyon varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,0 milyon varil düşüş beklenirken, damıtılmış ürün stoklarında değişiklik beklenmiyor.

API benzin stokları 5,1 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 1,1 milyon varil artış göstermişti.

API verilerine göre, Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 3,1 bin varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,0 seviyesinden yüzde 90,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol ve petrol ürünleri raporu TSI 17.30'da açıklanacak.