ABD'de resesyon endişesi arttı

27 Mart 2019

Yatırımcılar ABD tahvil piyasalarındaki keskin hareketler sonucu ne yapacaklarını ve bu hareketlerin ABD ekonomisi hakkında ne ifade ettiğini kestirmeye çalışıyorlar.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi hafta başında 15 ayın dip seviyesi olan yüzde 2.377'ye kadar geriledikten sonra yüzde 2.432'ye yükseldi. Ancak kısa vadeli tahvillerin getirisi uzun vadelilerin üzerinde kalmayı sürdürdü. ABD'nin 3 ay vadeli bonosunun getirisi yüzde 2.461 ile 10 yıl vadelinin üzerinde bulunuyor.

Kısa vadeli bonoların uzun vadelilerden daha fazla getiri vermesi, getiri eğrisinin tersine dönmesi olarak adlandırılıyor. Geçen 50 yılda ABD'de gerçekleşen tüm resesyonların öncesinde görülen bu durum son olarak geçen hafta Cuma günü meydana geldi ve yatırımcılarda kaygı yarattı. Getiri eğrisinin tersine dönmesiyle birlikte hisse piyasalarından kaçış görüldü.

Getiri eğrisinin tersine dönmesi ABD'nin resesyona girmesi arasında bazen aylarca süre geçmiş olduğu için bazı yatırımcılar hisse senedi piyasalarının toparlanacağını düşünüyorlar. Ancak dün açıklanan veriler herkes için güven verici değildi.

ABD'de yeni konut inşaatları Şubat ayında beklentilerin altında değer alarak yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine inerken, tüketici güven endeksi beklentilerin aksine düşüş kaydetti.

ABD ekonomisine yönelik soru işaretlerinin yanı sıra dünyanın büyük ekonomileri de ivme kaybediyor. Çin, Avrupa ve Japonya ekonomilerinde büyüme yavaşlarken ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve Brexit gibi unsurlar ekonomiler üzerinde baskı yaratıyor.

Dolar yukarı, borsalar aşağı

Bu arada dolar, tahvil getirisindeki yükselişe paralel olarak kaydettiği ılımlı kazanımın ardından bugün de değer kazandı. Dolar endeksi bu sabah yüzde 0.2 yükselerek 96.912'ye çıktı.

ABD borsaları ise dünkü seansı kazanımla ancak gün içi zirvelerin altında kapattı ve ABD ekonomisinin görünümü hakkındaki endişelerin devam ettiğine işaret etti. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 0.7 yükseldi.

Öte yandan Asya borsaları ise satıcılı seyrederek dünkü kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 0.3 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0.1 ekside seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.5 geriledi. Çin hisse senedi piyasaları ise diğer piyasalardaki gerilemenin aksine yüzde 0.6 yükseldi.

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Kaynak: Reuters