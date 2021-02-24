ABD'de sürpriz stok artışı petrol fiyatlarını geriletti
ABD'de haftalık petrol stoklarının beklentilerin aksine artış göstermesi petrol fiyatlarının 64 doların altına gerilemesine yol açtı.
ABD'de API tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarının beklentilerin aksine artış göstermesi petrol fiyatlarını geriletti. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 64 dolar seviyesinin altını gördü. işlem görüyor.
Analistler, Brent petroülünde fiyatında yaşanan geri çekilmenin yükseliş trendinde zayıflamaya işaret olabileceğine dikkat çekiyorlar.
Analistler, petrol fiyatlarının fiyatın 63,85-63,35 dolar/varil aralığına kadar gerileyebileceğini vurguluyorlar. Yukarı hareketlerde ise 65,52 ve 66,45 güçlü dirençler olarak öne çıkıyorlar.