ABD'de tahvil faizleri büyümeye oranla 1966'dan bu yana en düşük seviyede

ABD'de büyümeye oranla bakıldığında tahvil faizleri 1966'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Veri, tahvil faizlerinde yükselişin halen alanı olduğuna dair kanıt olarak yorumlanıyor.



Bloomberg anketine göre ABD'de bu yıl nominal GSYH artışı tahmini yüzde 7,6 ile 32 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizi Kasım ayından bu yana iki katına çıkarak yüzde 1,6'ya gelse de iki veri arasındaki fark 1966'dan bu yana en açık düzeyde bulunuyor.



Her ne kadar tahvil faizleri ile nominal GSYH büyümesi arasındaki stabil olmasa da 2019 itibarıyla 10 yıllık dönemde ikisi arasındaki ortalama fark 2 puandan azdı. Mevcut düzeydekine benzeyen fark ise çok nadir görülüyor.



DoubleLine Capital LP kurucusu Jeffrey Gundlach, ABD tahvil faizlerinin nominal büyüme ve Almanya tahvil faizlerine oranla kıyaslandığında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerinde olması gerektiğini belirtti.